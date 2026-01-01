Историческата сграда на българския парламент ще бъде осветена в 19.00 часа с цветовете на българския и украинския флаг по повод четвъртата годишнина от началото на пълномащабната военна агресия на Русия срещу Украйна.

Така законодателната институция изразява своята съпричастност и подкрепа за Украйна и нейния народ, който отстоява своята независимост и суверенитет.

Четири години от войната в Украйна: Уроците за сигурността и цената на свободата

Днес се навършват четири години от началото на войната в Украйна. Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г., което предизвика шок по целия свят и отприщи най-кървавия и разрушителен конфликт в Европа от Втората световна война насам, отбелязва АФП