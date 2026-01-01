Президентът Володимир Зеленски отбеляза четвъртата годишнина от войната в Украйна, като обвини руския си колега Владимир Путин в опит да превземе страната и подчерта, че тази и други военни цели не са били постигнати.

Във видеообръщение, показващо действия на украинци, оказващи съпротива срещу руски войници в първите дни на конфликта, Зеленски заяви, че Украйна е готова да направи „всичко“, за да си осигури силен и траен мир.

Стотици хиляди хора са загинали, откакто Русия нахлу в съседната държава на 24 февруари 2022 г., с което започна най-кървавата война на европейска земя след Втората световна война.

Преговорите между двете страни, подновени миналата година по инициатива на САЩ, засега не успяват да сложат край на боевете, които опустошиха страната и я изправиха пред колосалната задача за възстановяване.

„Путин не постигна целите си. Той не сломи украинците. Той не спечели тази война. Ние запазихме Украйна и ще направим всичко, за да постигнем мир и да гарантираме, че ще има справедливост. Искаме мир. Силен, достоен и траен мир“, заяви Зеленски.

Той добави, че всяко споразумение „не трябва просто да бъде подписано, а да бъде прието от украинците“, предаде АФП.

Лидерите на съюзниците на Украйна, сред които финландският президент Александър Стуб и шведският министър-председател Улф Кристершон, също пристигнаха в страната по повод годишнината.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също беше в Украйна и заяви, че иска да потвърди, че Европа стои „непоколебимо до Украйна - финансово, военно и през тази сурова зима. И за да изпратим ясно послание както към украинския народ, така и към агресора: няма да отстъпим, докато мирът не бъде възстановен. Мир при условията на Украйна“.

Очаква се фон дер Лайен да присъства на „възпоменателна церемония“ и да посети украински енергиен обект, пострадал от руски удари, преди да се срещне със Зеленски и да участва във видеоконференция със съюзниците на Киев, сред които Великобритания, Франция и Германия.