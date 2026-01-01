Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна няма да отстъпи територия на Русия и няма да се изтегли от земите, които в момента контролира, съобщи „Киев Индипендънт“.

„Хиляди, десетки хиляди украинци бяха убити в тази посока, защитавайки тази част от Украйна“, каза Зеленски в интервю за британския водещ Пиърс Морган. „Трябва да разберем, че Донбас е част от нашата независимост. Това е част от нашите ценности. Не става дума за земята. Не става дума само за територии. Става дума за хора“.

Украинският президент посочи, че преговарящите са постигнали по-голям напредък по техническите дискусии относно това как би могло да бъде наблюдавано евентуално прекратяване на огъня, отколкото по политическите въпроси, като същевременно подчерта, че всяко трайно споразумение ще изисква силни гаранции за сигурност и участие на Европа.

„Когато говорим за гаранции за сигурност, имаме предвид силни гаранции, че останалата част от света — или някои държави — ще бъдат готови да реагират, ако или когато Путин се върне с агресията си“, заяви Зеленски.

Той определи украинците като изтощени след близо четири години пълномащабна война, но подчерта, че страната остава единна, като посочи националната мобилизация по време на зимните атаки срещу енергийната инфраструктура и бързите възстановителни дейности в Киев и други градове.

„Най-трудната ситуация беше в Киев след всички тези енергийни атаки“, каза Зеленски, като добави, че „240 бригади дойдоха (да възстановят критичната инфраструктура) в Киев от всички свои региони“.

По дипломатическата линия Зеленски заяви, че военните и техническите групови дискусии са по-близо до изготвяне на подробна рамка за мисия за наблюдение на прекратяване на огъня, но призна, че политическата линия остава спорна — особено по отношение на териториите.

Преговорите между Украйна и Русия в Женева приключиха след двудневни срещи, които руските преговарящи определиха като „трудни, но практични“. Същевременно Зеленски заяви, че напредъкът е недостатъчен и че страните остават далеч една от друга в политическото измерение. Следващата среща също ще се проведе в Швейцария, според президента.

Той подчерта, че Украйна не може да приеме съобщаваното руско искане Киев да изтегли силите си от останалите части на Донецка област, които са под украински контрол, като нарече подобно предложение „невероятно“ и подчерта, че Украйна не признава руската окупация за легитимна.

По-рано тази седмица „Ройтерс“ съобщи, че Зеленски е предупредил, че твърде често от Украйна — вместо от Русия — се очаква да прави отстъпки, докато преговорите се фокусират върху замразяване на сегашната фронтова линия и други предложения.

Попитан за отношенията с руския президент Владимир Путин, Зеленски отхвърли идеята за лично доверие и заяви, че Украйна се нуждае от „институционални“ гаранции за сигурност.

Украинският президент също така засегна вътрешния и политически натиск около изборите, като заяви, че украинските закони не позволяват провеждането на национални избори по време на война. Той добави, че би обмислил да настоява парламентът да промени закона, ако бъде постигнато двумесечно прекратяване на огъня — като предупреди, че кратка пауза не означава непременно край на войната.

„Ще направя всичко възможно, ще говоря с парламента. Те ще променят закона... Надявам се“, каза Зеленски.

В същото интервю президентът осъди това, което нарече „двойни стандарти“ в международния спорт, като се позова на дисквалификацията на украинския състезател по скелетон Владислав Хераскевич на зимните олимпийски игри в Милано–Кортина заради „шлем на паметта“, с който отдава почит на украинските спортисти, загинали във войната. По-късно Зеленски го награди с украинския Орден на свободата.

Той също така разкритикува решението на Международния параолимпийски комитет да позволи на руски и беларуски спортисти да участват под собствените си флагове на параолимпийските игри следващия месец, като нарече този ход „мръсен“ и „ужасен“.