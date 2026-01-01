Последният ден от Мюнхенската конференция по сигурността беше открит от върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурността Кая Калас. "Европа не е заплашена от цивилизационно унищожение, въпреки че някои го казват. Напротив. Хората все още искат да се присъединят към нашия клуб", заяви тя в началото на речта си. Според Калас "списъкът с чакащи е доста дълъг", но тя изрази надежда, че "тези, които чакат отдавна, няма да се налага да чакат още дълго".

Марко Рубио призова Европа да се промени, за да е в състояние да се защитава сама

В речта си Калас определи три приоритета за Европа в бъдеще. "Първо, това е европейската отбрана. Тя започва с Украйна, но знаем, че Русия няма да спре в Донбас. Русия вече се опитва да отслаби икономиките (бел. ред. в Европа) чрез кибератаки, нарушаване на дейността на спътниците, саботаж на подводни кабели, разрушаване на съюзи с помощта на дезинформация и, разбира се, остава ядрената заплаха. За да отговорим на тези заплахи, работим върху нова европейска стратегия за сигурност", заяви Калас.

"Русия не е свръхдържава. След повече от 10 години конфликт, тя едва е напреднала в Украйна, а цената, която плаща, е 1,2 милиона жертви", подчерта главният дипломат на ЕС. "Русия е съкрушена, икономиката ѝ е разрушена, тя е изключена от европейския енергиен пазар, а собствените ѝ граждани я напускат. Основната заплаха е, че Русия ще получи повече на масата за преговори, отколкото на бойното поле", е убедена Калас.

Калас: Не може да се удовлетворяват максималните искания на Русия

Говорейки за преговорите с Русия за постигане на примирие в Украйна, Калас подчерта, че "важно е не просто да седиш на масата за преговори, а да знаеш точно какво да поискаш". "Максималните искания на Русия не могат да получат минималистичен отговор. Ако армията на Украйна бъде ограничена по размер, то и руската също трябва да бъде ограничена. Русия нанесе разрушения на Украйна, Русия трябва да плати за това. Никаква амнистия за военните престъпници. Връщане на депортираните украински деца. Това е минимумът, с който Русия трябва да се съгласи, ако мирът е нейната цел", е убедена Калас.

Зеленски: Не би било умно най-голямата армия в Европа да остане изключена от НАТО

При това тя подчерта, че според нея това не е целта на Кремъл.

Като втори приоритет Калас определи стабилността в Европа. В този контекст разширяването на ЕС е "антидот на руския империализъм", убедена е Калас.

Третият приоритет за Европа е международното сътрудничество. "ЕС изгради най-големия свободен пазар в света. Ние също създаваме отбранителни съюзи, например с Индия и Австралия тази година", каза още Кая Калас.