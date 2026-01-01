Около 200 000 души се събраха този следобед в Мюнхен на протест срещу иранските власти, съобщи за Франс прес полицията в баварската столица, където вчера започна годишната международна конференция по сигурността с участието на множество световни лидери.

Демонстрантите се стекоха на площад "Терезиенвизе" в западната част на Мюнхен, за да настояват за падането на Ислямската република след кървавите репресии, потушили огромна вълна от протести от края на декември миналата година, каза журналист на АФП.

Участниците в протеста се оказаха два пъти повече от очакваното от организаторите от германско-иранската правозащитна неправителствена асоциация "Дъ Мюник съркъл" (The Munich Circle).

Хората се стичаха спокойно към площада, на който ежегодно се състои известният бирен фестивал "Октоберфест". Атмосферата беше мирна, а демонстрантите подаряваха на полицаите лалета и рози. Някои развяваха знамето на свалената през 1979 г. монархия - три хоризонтални ивици в зелено, бяло и червено, на фона на които има лъв и слънце.

"Културата винаги надделява над силата и репресиите", се четеше на един плакат. Някои участници в проявата издигаха портрет на сина на сваления някога шах - Реза Пахлави. В реч пред Мюнхенската конференция по съгурността тази сутрин той призова американския президент Доналд Тръмп "да помогне" на иранския народ и заяви, че "е време да се сложи край на Ислямската република".

"Това е искането, отекващо след кръвопролитието, преживяно от моите сънародници, които не ни молят да реформираме режима, а да им помогнем да го погребат", добави синът на шаха, който живее в изгнание в Ню Йорк.

Правозащитни организации съобщават за хиляди убити при протестите в Иран.

Демонстрации с призив за международни действия срещу Техеран са планирани за днес също в Торонто и Лос Анджелис.

По данни на германската полиция в протест, свикан миналата седмица в Берлин от Националния съвет за съпротива на Иран са участвали около 10 000 души

Националният съвет за съпротива на Иран е политическото орган на дисидентската организация в изгнание "Муждахидини на народа на Иран", която Техеран смята за терористична.

Заради конференцията германските власти обявиха засилени мерки за сигурност в Мюнхен и затваряне на въздушното пространство над града за летателни апарати, включително дронове. Мюнхенската полиция днес съобщи за забелязани дронове над "Терезиенвизе".