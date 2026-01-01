Американският държавен секретар Марко Рубио призова Европа да се промени така, че в бъдеще да е в състояние да се защитава сама. САЩ не искат „слаби съюзници“, посочи той пред Мюнхенската конференция по сигурностт, предаде Deutsche Welle.

На фона на трансатлантическата криза, държавният секретар на САЩ Марко Рубио потвърди ангажимента на САЩ за тясно партньорство с Европа: „Ние сме едно цяло. Нашата съдба е тясно преплетена с вашата“, каза Рубио на Мюнхенската конференция по сигурността (МКС). "Искаме Европа да бъде силна. Вярваме, че Европа трябва да оцелее." САЩ са наясно, "че съдбата на Европа никога няма да бъде без значение за нашата собствена", каза той.

"Европа трябва да може да се защитава сама"

САЩ не желаят прекратяване на трансатлантическите отношения. Това не е "нито целта, нито желанието" на САЩ, увери външният министърна САЩ. Но Европа трябва да може да се защитава в бъдеще, каза той. "Не искаме нашите съюзници да са слаби, защото това ни прави слаби", каза той.

Вашингтон не иска разрив на отношенията

"Не искаме раздяла, а по-скоро да възродим едно старо приятелство", подчерта Рубио, визирайки европейците. "Това, което искаме, е един възроден съюз." Правителството на САЩ иска да следва пътя на прогреса и просперитета "с Европа, която се гордее със своето наследство и история (...), която е способна да се защити и има воля за оцеляване", посочи още Марко Рубио.

"Съюзниците не трябва да бъдат парализирани от страха от климатичните промени, технологиите и войните. Вместо това искаме съюзници, които смело гледат към бъдещето", заяви държавният секретар на САЩ.

САЩ настояват за реформа на ООН

Външният министър поставя под въпрос ефективността на ООН при разрешаването на международни конфликти. "ООН все още има огромен потенциал да прави добро в света", заяви Марко Руби в Мюнхен. Но според него ООН няма отговори и практически не е изиграла никаква роля в решаването на глобалните предизвикателства пред съвременния свят. Глобалните институции на „стария ред“ не трябва да бъдат премахнати, а реформирани, увери той.

Рубио: "Култ към климата"

Първият американски дипломат посочи и „големите грешки“, които според него са били допуснати през последните десетилетия. Рубио говори за „култ към климата“, довел до погрешна енергийна политика. В стремежа към свят без граници „нашите врати бяха отворени за безпрецедентна вълна от масова миграция“, заяви той и повтори позицията на правителството си по отношение на миграционната политика. „Отворихме вратите си за масова миграция, което застраши съществуването на нашата култура и народи“, заяви той.

Миналата година американският вицепрезидент Джей Ди Ванс отправи остри критики към Германия и Европа – включително, че ограничавали свободата на словото. Неговата реч тогава предизвика истински шок сред европейските съюзници на САЩ.

"Сега Марко Рубио остави усещането, че изрази същото, което Джей Ди Ванс каза преди година, но с много по-любезни думи – а именно: САЩ и Европа имат различен поглед над нещата", коментира АРД.