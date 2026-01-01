Председателят на Конференцията по сигурността в Мюнхен Волфганг Ишингер предизвика необичаен комичен момент при откриването на форума днес, предаде ДПА.

Опитният бивш германски дипломат реши да се пошегува по време на встъпителната си реч с придобилите популярност слънчеви очила на френския президент Еманюел Макрон.

"Мисля, че това, което се случи в Давос преди няколко седмици, не е задължително да остане само там, затова ще си сложа това", каза 79-годишният Ишингер, като в същия момент се пресегна към чифт слънчеви очила тип "авиатор", като предизвика смях и аплодисменти сред световните лидери и високопоставени военнослужещи в публиката.

След като оживлението от публиката утихна, Ишингер сложи обикновените си очила и продължи: "Ако трябва обаче да бъда по-сериозен, тази конференция се състои в момент на нарастваща загриженост за глобалната сигурност или по-скоро несигурност".

По време на срещата на Световния икономически форум в Давос Макрон произнесе 18-минутна реч, докато носеше сини отразителни авиаторски очила. Неговият външен вид стана изключително популярен в социалните мрежи, като много интернет потребители се пошегуваха, че Макрон прилича на актьора Том Круз, който носи подобни очила във филма "Топ Гън".

Дори американският президент Доналд Тръмп направи препратка към очилата на Макрон в речта си в Давос. "Вчера го гледах с тези красиви очила, какво се случи?", попита Тръмп.