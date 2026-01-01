От администрацията на френския президент Еманюел Макрон заявиха, че изборът му да носи слънчеви очила по време на речта, която се проведе на закрито, е бил, за да защити очите си заради „спукан кръвоносен съд“, като не бе потвърдена конкретна марка очила.

Стефано Фулкир обаче, заяви, че е разпознал модела „Енри Жулиен“, който според него е изпратил на Макрон през 2024 година.

Слънчевите очила тип „авиатор“ на Макрон доведоха до почти 28-процентно поскъпване на акциите на производителя им – италианската компания „айВижън Тех“ (iVision Tech) днес, след като визията му по време на речта на ежегодния Световен икономически форум в Давос привлече широко обществено внимание, предаде Ройтерс.

Групата, която притежава френската марка луксозни очила „Енри Жулиен“ (Henry Jullien), обяви вчера, че моделът, носен от Макрон, е „Пасифик Ес01“ (Pacific S01), с цена от 659 евро (770 долара) на сайта на компанията.

Слънчевите очила на Макрон - модният акцент на Давос 2026

„Това със сигурност предизвика силен ефект върху акциите“, заяви Стефано Фулчир, главен изпълнителен директор на „айВижън Тех“ пред Ройтерс.

Поскъпването на акциите добави около 3,5 милиона евро (4,1 милиона долара) към пазарната капитализация на италианската компания.

В социалните мрежи се появиха мемета, коментари и спекулации относно визията на Макрон, с многобройни препратки към филма „Топ Гън“ от 1986 г. с Том Круз в главната роля. Дори американският президент Доналд Тръмп се включи с коментар.

Акциите на компанията, листната в борсата в Милано, поскъпнаха с почти 6 на сто вчера, преди търговията да бъде временно спряна за по-голямата част от деня. Сесията днес бе подновена за кратко около 13:15 бълг. време, след което отново беше спряна, като книжата на компанията бяха на път да постигнат най-високия си еднодневен ръст в историята.