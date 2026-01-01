Слънчевите очила тип "авиатор" на френския президент Еманюел Макрон привлякоха вниманието на потребителите в социалните мрежи, които обсъждаха избора му на визия ала "Топ Гън", докато той критикуваше американския държавен глава Доналд Тръмп във връзка с Гренландия по време на речта си в Давос, отбеляза Ройтерс.

Докато говореше на ежегодния Световен икономически форум в швейцарския планински курорт на 20 януари, френският президент носеше затъмнени слънчеви очила.

В социалните мрежи се появиха забавни снимки, коментари и спекулации относно външния му вид. Негови привърженици го похвалиха за визията, а опонентите му я отхвърлиха като помпозна или спекулираха със слухове за здравето му.

От кабинета на Макрон заявиха, че решението да носи слънчеви очила по време на речта си, която се проведе на закрито, е било с цел да защити очите си поради спукан кръвоносен съд.

« Top Gun ou Terminator ? », le look lunettes de soleil « aviateur » d’Emmanuel Macron devient un mème sur les réseaux

➡️ https://t.co/CuZfN5uO6g pic.twitter.com/DgFwz5qlER — Le Parisien (@le_Parisien) January 21, 2026

Препратките към филма "Топ Гън" бяха повсеместни.

"Тръмп, внимавай... Макрон е тук", написа потребител в социалната мрежа "Екс", като прикачи снимка на френския президент със слънчевите очила. "Не можа ли да намери по-обикновени очила?“, попита друг потребител.

Дори държавният глава на САЩ се присмя на избора на Макрон.

„Гледах го с тези хубави слънчеви очила… Какво се е случило? Видях обаче, че се прави на корав“, каза подигравателно Тръмп по време на вчерашната си реч.

Италианската компания iVision Tech, собственик на фирмата за очила "Анри Жулиен", заяви на уебсайта си, че моделът, носен от Макрон, е Pacific S 01. От iVision Tech изпратили слънчевите очила на френския президент като подарък, но той настоял да ги плати и се уверил, че са произведени във Франция.

Акциите на компанията, търгувана на Миланската борса, се повишиха с почти 6% вчера.

"Новината беше голяма изненада. Бяхме засипани с обаждания и запитвания на уебсайта... Сайтът се срина", заяви изпълнителният директор на групата Стефано Фулчир.