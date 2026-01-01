Премиерът в оставка Росен Желязков заяви пред журналисти от Мюнхен, че основните послания на форума са засилване на отбранителните способности на Европа в рамките на НАТО и в партньорство със САЩ, задълбочаване на трансатлантическото сътрудничество и възстановяване на конкурентоспособността.

"Посланията на конференцията са за засилване на отбранителните капацитети на Европа в рамките на НАТО и в партньорство с НАТО, засилване сътрудничеството със САЩ, защото Европа без Америка не може и Америка без Европа не може, това ще бъдат и посланията и създаването на тази способност да се отбраняваме, която да въздържа нашите противници", обясни премиерът.

"С Райнметал потвърдихме партньорството си и изграждането на съвместното предприятие, на българския завод, който е български, но съвместното предприятие ще купува продукцията на българския завод", каза още Желязков и допълни, че от формална страна всичко е осигурено, в това число и финансирането, по думите му всичко върви по график.

По думите му места като Мюнхенската конференция са много подходящи платформи за ефективни разговори, които да имат практическо приложение в кратък период от време. "В момента водещото послание е конкурентноспособност, така че Европа отново да е на картата и двигател в света, а не само да е между сандвича на САЩ и Китай", каза той.

Желязков бе запитан дали е разговарял с Николай Младенов за ситуацията в Газа. "България е своята заявила готовност да бъде активен участник по процесите във възстановяването на Газа. Нямаме съмнение за това, че трябва да имаме проактивно поведение, ние сме признали държавата Палестина, имаме отлични отношения с Израел", обясни той и допълни, че България ще представена на срещата във Вашингтон, но не е ясно от кого, тъй като по думите му на 19 февруари съвпада с предаването на изпълнителната власт.

"Ясно е, че както на ниво ЕС, така и на ниво отделни държави - членки има желание за партниране със САЩ. Ние също спазваме процедурата, която е определена в Конституцията и международните договори. Много ясно заявихме, че следващото НС , по предложение на следващия редовен кабинет трябва да ратифицира това международно споразумение", каза той.

Президентът Илияна Йотова и премиерът в оставка Росен Желязков са на посещение в Германия за участие в 62-рата Мюнхенска конференция по сигурността - един от водещите международни форуми по въпросите на външната политика, отбраната и глобалната сигурност. Очаква се в събитието да се включат близо 50 държавни и правителствени ръководители от цял свят.