Българският премиер в оставка Росен Желязков заяви, че сътрудничеството с Турция носи стратегическа важност за региона, предаде Анадолската агенция.

"Днес светът жадува за мир. За нас партньорството с Турция е изключително важно ... за установяване на мир", посочи той в Мюнхен за турската национална новинарска агенция.

Желязков отбеляза, че и двете страни са ангажирани с дипломатически инициативи, свързани с Близкия изток. "Затова мисля, че с Турция ние сме много добър пример за това как партньорството между съседни страни може да улесни и насърчи мирния процес в света", добави той.

Във връзка с дискусиите около Европа на „две скорости“ Росен Желязков заяви, че инициативата е до голяма степен неправилно разбрана и се отнася по-скоро до интеграцията на капиталовите пазари, отколкото до политически разделения в рамките на блока.

Европейските лидери предложиха „съюз на две скорости“ като най-бързия начин за преодоляване на политическата безизходица, блокираща ключови икономически реформи, насочени към съживяване на европейската икономика, отбелязва Анадолската агенция.

„Мисля, че тази инициатива не е много добре разбрана“, каза Росен Желязков, обяснявайки, че страните, готови да участват в опростяването и разширяването на капиталовите пазари, могат да продължат напред, а другите могат да се присъединят по-късно.

Той подчерта, че участието зависи от готовността, а не от различията между държавите членки, и добави, че подходът „е много специфичен въпрос, който не би нарушил европейската цялост и Европейския съюз у дома“.

По отношение на Близкия изток Желязков заяви, че България поддържа отношения както с Израел, така и с Палестина, и счита, че балансираното ангажиране може да допринесе за облекчаване на напрежението. „И двете държави са много важни за ... смекчаване на всички враждебни нагласи, които съществуват, защото трябва да установим мир и да насърчаваме мира“, каза той.