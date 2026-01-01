В речта си пред Конференцията по сигурността в Мюнхен украинският президент Володимир Зеленски отново призова страната му да бъде приета в НАТО и апелира към западните съюзници за по-бързо изпращане на оръжейните помощи, предаде Deutsche Welle.

"Не би било умно най-голямата армия в Европа да остане изключена от Алианса", отбеляза той.

В речта си пред Мюнхенската конференция за сигурност Зеленски призова западните съюзници на Украйна по-бързо да доставят оръжейната помощ за нападнатата страна. „Понякога успяваме да осигурим нови ракети за нашите системи „Пейтриът“ и „Назам“ непосредствено преди атака, а понякога дори в последния момент“, каза той, говорейки за две системи за противовъздушна отбрана, доставени от Германия и Норвегия.

В речта си Зеленски обърна внимание на това, че Украйна е под непрекъснат руски обстрел. По думите на президента само през януари тази година Русия е атакувала Украйна с над 6000 дронове, а междувременно са били засегнати от разрушения всички електроцентрали в страната.

През изминалите няколко седмици атаките на Русия причиниха сериозно прекъсване на отоплението в Украйна на фона на ниските зимни температури. Известно е, че гражданите на Киев и на много други населени места са принудени да живеят дни наред без ток, вода и топлина при екстремни температури.

Марко Рубио призова Европа да се промени, за да е в състояние да се защитава сама

В изказването си на конференцията Зеленски нарече руския президент Владимир Путин "роб на войната". По думите на украинския президент "Владимир Путин не може да се реши да се откаже дори от самата представа за войната. Той вероятно се смята за цар, но всъщност е роб на войната".

Украинският президент призова също за по-бързи доставки на ракети от западните държави за украинските системи за противовъздушна отбрана, като Зеленски посочи, че някои доставки "пристигат в последната минута". Той изрази съжаление за тромавостта при вземането на политически решения, които трябва да осигурят ответен отговор на руските атаки в Украйна.

Желязков от Мюнхен: Европа без Америка не може и Америка без Европа не може

"В тази война оръжията се развиват по-бързо от решенията, които трябва да спрат тяхното използване", изтъкна Зеленски, като добави, че иранските дронове "Шахед", използвани от Москва, са все по-смъртоносни в хода на продължаващия вече пета година конфликт.

Зеленски изрази надежда, че предвидените за идната седмица преговори за мир в Украйна ще бъдат водени по същество, но подчерта усещането си, че двете страни в конфликта продължават да говорят на различен език. От негова гледна точка е важно Русия да не може да се надява на това, че ще продължава инвазията си в Украйна безнаказано. Той изрази загриженост, че от Киев „твърде често“ се иска да прави отстъпки.

Президентът също така обяви, че е готов да организира нови избори в Украйна в момента, в който се установи двумесечно примирие.