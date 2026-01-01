Вторият ден от преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Женева за прекратяване на войната в Украйна приключи след около два часа, съобщиха Киев и Москва.

И двете страни заявиха, че преговорите са приключили, предадоха АФП.

Руските медии съобщават, позовавайки се на главния преговарящ от Москва Владимир Медински, че в „близко бъдеще“ се очакват още преговори.

"Срещите започнаха при закрити врата", посочва източник, запознат с преговорите пред ТАСС.

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия в опит да забави мирните преговори след края на втория "труден" ден от дискусиите в Женева днес, предадоха световните агенции.

"Срещите вчера бяха наистина трудни и можем да заявим, че Русия се опитва да протака преговорите, които вече можеха да навлязат в последния си етап", написа Зеленски в социалната мрежа "Екс".

Преговорите за прекратяването на войната в Украйна бяха тежки, а през втория ден продължиха около два часа, посочи от своя страна съветникът на руския президент Владимир Медински, който оглавява руската делегация в Женева.

"Както знаете, преговорите продължиха два дни, като бяха особено дълги вчера и се проведоха в различни формати. Днес дискусиите също продължиха два часа, бяха трудни, но делови", отбеляза Медински.

Вчера се състоя първия кръг от преговори в тристранен формат – Украйна, САЩ и Русия в хотел "Интерконтинентал" в Женева.

Швейцарският външен министър Иняцио Касис присъства на откриването на тристранните преговори в качеството му на представител на страната домакин.

Руската делегация е оглавявана от съветника на руския президент Владимир Медински, а украинската от бившия министър на отбраната Рустем Умеров.