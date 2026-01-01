Урсула фон дер Лайен обяви, че е пристигнала в Киев, в деня на четвъртата годишнина от руската офанзива, за да "потвърди, че Европа подкрепя Украйна финансово, военно и през цялата тази сурова зима", предаде Франс прес.
Председателката на Европейската комисия, която посочи, че посещава украинската столица за десети път от началото на нашествието, подчерта, че иска "да изпрати ясно послание към украинския народ и към агресора: няма да се откажем, докато мирът не бъде възстановен".
"Мир при условията на Украйна", подчерта Фон дер Лайен, цитирана от Укринформ.
Тя беше посрещната на киевската гара от украинския външен министър Андрий Сибига.
To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter.
To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight.
Очаква се по-късно тя да участва в тристранна среща с украинския президент Володимир Зеленски заедно с председателя на Европейския съвет Антонио Коста. Те също така планират да участват във видеоконференцията на Коалицията на желаещите, която обединява съюзниците на Киев.
Руската офанзива стана най-кървавият конфликт в Европа от края на Втората световна война, като причини стотици хиляди смъртни случаи и ранени. Тя също така предизвика геополитически сътресения, подтиквайки много европейски страни да увеличат военните си разходи с оглед на възможен сблъсък с Москва, отбелязва АФП.