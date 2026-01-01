Украинският народ би отхвърлил мирно споразумение, което предвижда силите на Киев да се изтеглят от източния регион Донбас и да го предадат на Русия, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за американския новинарски сайт "Аксиос".

Интервюто бе дадено във вторник, докато представители на Киев, Москва и Вашингтон водеха в Женева поредния кръг от преговори за прекратяване на конфликта. Регионът Донбас, 10% от който все още са под украински контрол, остава основна спънка в консултациите, отбелязва "Аксиос".

Украинският президент заяви в интервюто си, че американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са му казали, че Русия действително иска да сложи край на войната и че той трябва да координира действията си преговорния си екип на тази основа. Зеленски обаче ясно демонстрира по-песимистична нагласа, коментира американската медия. Той е посъветвал Уиткоф и Къшнър да не се опитват да го принуждават да представя визия за мир, която неговият народ би възприел като "неуспешна".

Украинският лидер отбеляза, че е "несправедливо" президентът Доналд Тръмп публично да призовава Украйна, а не Русия, да прави отстъпки за постигане на мир. Зеленски посочи, че макар за Тръмп да е по-лесно да упражнява натиск върху Украйна, отколкото върху много по-голямата Русия, начинът за постигане на траен мир не е "да се даде победа" на руския президент Владимир Путин.

През последните дни Тръмп два пъти заяви, че отговорността за отстъпки се пада на Зеленски. "Надявам се, че това е просто негова тактика, а не решение", каза украинският президент в интервюто си за "Аксиос". Той благодари на Тръмп за усилията му за постигане на мир и добави, че при разговорите му с Къшнър и Уиткоф няма този тип публичен натиск, който американският президент упражнява.

"Ние се уважаваме взаимно", подчерта Зеленски, като добави, че "не е от хората", които лесно се пречупват под натиск.