Най-малко трима души, включително дете, бяха убити днес при израелски въздушен удар в Газа, съобщиха местните здравни власти, цитирани от Ройтерс. Агенцията отбелязва, че поредният изблик на насилие в анклава застрашава крехкото примирие, изложено така или иначе на риск от войната на САЩ и Израел срещу Иран.

Медици казаха, че мишена на удара е бил автомобил в района на Хан Юнис и че освен тримата убити има 12 ранени.

Засега Израел не е отговорил на запитването на Ройтерс за коментар по случая.

Израелската армия продължава ударите си в Газа на фона на регионалната война срещу "Хизбула" в Ливан и срещу Иран. В неделя тя уби 12 души в Газа, включително девет полицаи, при удар, за който каза, че е бил насочен срещу клетка на "Хамас". Израелските военни оправдават ударите си със заплахи и обстрели от страна на "Хамас", отбелязва Ройтерс.

Отделно от атаката в Газа израелските сили застреляха 17-годишен палестинец и раниха друг на окупирания Западен бряг, съобщиха днес местните здравни власти.

Израелската армия каза, че нейни войници са стреляли по трима палестинци, замеряли с камъни израелски автомобили близо до град Салфит, като са "неутрализирали" двама от тях.