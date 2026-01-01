Областният управител на област София Вяра Тодева учреди възмездно безсрочно право на строеж в полза на Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология “Проф. Иван Черноземски” в район „Студентски“.

Здравният министър смени директора на онкологията на София

Правото е за изграждане на едноетажна сграда за циклотроен комплекс с радиохимична лаборатория, което ще разшири значително медицинските услуги, предлагани в региона за по-качественото диагностициране и лечение на множество онкологични заболявания.

Във връзка с публични дебати и спекулации, свързани с управлението на държавни имоти в България, Областна администрация на област София публикува на сайта си информационно видео.