Председателят на спортната комисия Йордан Иванов е новият председател на групата на ГЕРБ-СДС в Общински съвет – Добрич. Това съобщи самият той по време на дебатите след гласуването на докладна записка, свързана с паркинга на пазара в Добрич.

Решението ръководството да бъде поето от Иванов е било взето снощи, каза той. До момента председател на групата на ГЕРБ-СДС беше Златина Монева.

Общинският съвет прие предложението на председателя Красимир Николов да бъде отменено Решение номер 27-17 от 25 ноември 2025 година, с което съветниците дават съгласие за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план, което да позволи изграждането на гаражи и паркинг в пространството в междублоковото пространство, заключено между улиците „Отец Паисий“, „Княз Дондуков“ и „Александър Стамболийски“ в Добрич.

Общо двадесет и седем от присъстващите общински съветници подкрепиха докладната, а 10 се въздържаха.

Кой е Йордан Иванов

Йордан Иванов е роден на 27 април 1976 г. в Добрич, България. Придобива магистърска степен по икономика във ВИНС Варна, днес Икономически университет – Варна.

Професионалният му път започва в частния сектор, където натрупва опит преди да се насочи към местното самоуправление. От 2011 г. до 2015 г. заема отговорната длъжност заместник-кмет на Община град Добрич.

През 2015 г. е избран за общински съветник в Общинския съвет в Добрич, където активно участва в законодателния процес на местно ниво. От днес е и председател на групата общинари от ГЕРБ-СДС.