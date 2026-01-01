"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 25 февруари - сряда във връзка с разкриване на уличен водопровод по ул. „Лешникова гора“, кв. „Драгалевци“ се налага спиране на водоподаването от 9:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: в.з. „Габаро-Азмата“ и в.з. „Киноцентъра“, зоната между ул. „Невена Коканова“, ул. „Боянска“, ул. „Проф. Любомир Андрейчин“, ул. „Веселин Стоянов“, ул. „Паскал Паскалев“ и ул. „Лешникова гора“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: ул. „Боянска“ ъгъла ул. „Невена Коканова“. ул. „Лешникова гора“ ъгъла ул. „Стойко Владиславов“.
Във връзка с монтаж на спирателни кранове на ул. „Цар Симеон I“, с. Мърчаево се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Кало“, ул. 23, ул. „Цар Симеон I“, ул. „Черешова градина“, ул. „Церова поляна“, махала Бурновска и махала Толумска.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Цар Симеон I“ на кръстовището с ул. 24.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.