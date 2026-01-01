"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 25 февруари - сряда във връзка с разкриване на уличен водопровод по ул. „Лешникова гора“, кв. „Драгалевци“ се налага спиране на водоподаването от 9:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: в.з. „Габаро-Азмата“ и в.з. „Киноцентъра“, зоната между ул. „Невена Коканова“, ул. „Боянска“, ул. „Проф. Любомир Андрейчин“, ул. „Веселин Стоянов“, ул. „Паскал Паскалев“ и ул. „Лешникова гора“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: ул. „Боянска“ ъгъла ул. „Невена Коканова“. ул. „Лешникова гора“ ъгъла ул. „Стойко Владиславов“.

Във връзка с монтаж на спирателни кранове на ул. „Цар Симеон I“, с. Мърчаево се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Кало“, ул. 23, ул. „Цар Симеон I“, ул. „Черешова градина“, ул. „Церова поляна“, махала Бурновска и махала Толумска.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Цар Симеон I“ на кръстовището с ул. 24.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.