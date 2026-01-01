Футболист в Турция съживи чайка чрез гръдни компресии, след като птицата бе случайно свалена от небето по време на мач между „Истанбул Юрдум“ и „Мевлянакапъ Гюзелхисар“ в неделя, предаде The Sun.

Птицата бе поразена от изстрел на вратаря на „Истанбул Юрдум“ Мухаммет Уяник, който я уцели във въздуха при изпълнение на пряк свободен удар.

Капитанът на отбора Гани Чатан пръв се притече да провери състоянието на животното и незабавно започна да ѝ прави гръдни компресии. Малко по-късно той я отнесе до тъчлинията за допълнителни грижи.

🇹🇷 In Turkey, during an amateur league match in Istanbul, a goalkeeper accidentally hit a seagull with the ball.



A player from one of the teams managed to perform CPR on the bird and saved its life. pic.twitter.com/USKsUMz2YR — Russian Market (@runews) February 23, 2026

Същото издание твърди, че Чатан е правил реанимация около две минути, докато „не видял как краката и очите на птицата започнали да се движат“.

Футболистът не е преминавал обучение по първа помощ - действията му били изцяло инстинктивни.

Коментаторът Онур Озсой заяви, че чайката е започнала отново да ходи след оказаната помощ.

В крайна сметка „Истанбул Юрдум“ загуби мача след изпълнение на дузпи срещу „Гюзелхисар“, но Чатан заяви, че спасяването на чайката е било малка победа.

„Изпуснахме шампионската титла, но да помогнеш за спасяването на живот е нещо хубаво. Това беше по-важно от шампионата“, каза той.

Феновете реагираха с похвали към играчите, като един от тях написа: „Турците имат златни сърца“.

„Радвам се, че птицата е добре… футболистът е истинският герой“, добави друг.