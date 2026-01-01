Хеликоптер на иранската армия се разби в пазар за плодове в град Дорчех в централната провинция Исфахан, като при катастрофата са загинали пилотът, вторият пилот и двама търговци, предаде Ройтерс, като се позова на съобщения в ирански медии.

На мястото на катастрофата е избухнал пожар, който вече е овладян.

A helicopter crashed a short while ago in the city of Darchah, near Khomeini Shahr in Isfahan Province.

According to Iran’s state broadcaster, the crash occurred within the grounds of the city’s fruit and vegetable market complex. The circumstances of the incident remain unclear,… pic.twitter.com/iQTskQMLKK — The Middle Eastern (@TMiddleEastern) February 24, 2026

Експертите казват, че Иран има проблеми в областта на авиационната безопасност и в страната често има подобни катастрофи. Много от инцидентите са свързани със самолети, закупени преди Ислямската революция от 1979 г., за чиято поддръжка в Иран няма оригинални резервни части.

Произведен в САЩ изтребител Ф-4 на иранските военновъздушни сили миналата седмица се разби по време на тренировъчен полет в западната провинция Хамадан. При катастрофата загина един от пилотите.