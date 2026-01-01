Хеликоптер на иранската армия се разби в пазар за плодове в град Дорчех в централната провинция Исфахан, като при катастрофата са загинали пилотът, вторият пилот и двама търговци, предаде Ройтерс, като се позова на съобщения в ирански медии.
На мястото на катастрофата е избухнал пожар, който вече е овладян.
A helicopter crashed a short while ago in the city of Darchah, near Khomeini Shahr in Isfahan Province.— The Middle Eastern (@TMiddleEastern) February 24, 2026
According to Iran’s state broadcaster, the crash occurred within the grounds of the city’s fruit and vegetable market complex. The circumstances of the incident remain unclear,… pic.twitter.com/iQTskQMLKK
Експертите казват, че Иран има проблеми в областта на авиационната безопасност и в страната често има подобни катастрофи. Много от инцидентите са свързани със самолети, закупени преди Ислямската революция от 1979 г., за чиято поддръжка в Иран няма оригинални резервни части.
Произведен в САЩ изтребител Ф-4 на иранските военновъздушни сили миналата седмица се разби по време на тренировъчен полет в западната провинция Хамадан. При катастрофата загина един от пилотите.