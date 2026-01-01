Лидери на европейските северни и балтийски държави пристигнаха в Украйна по случай четвъртата годишнина от началото на руско-украинския конфликт, предаде Франс прес, като се позова на украинското министерство на външните работи.

"Радвам се да посрещна лидерите на осем северни и балтийски държави, нашите истински и близки съюзници в защитата на свободата, справедливостта и истината", написа украинският министър на външните работи Андрий Сибига в социалната мрежа "Екс".

Датската премиерка Мете Фредериксен, финландският президент Александер Стуб, шведският премиер Улф Кристершон и норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре представляват северните страни по време на тази визита и са придружавани от лидерите на Литва, Латвия и Естония. Държавните и правителствените ръководители ще се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски, за да обсъдят продължаването на военната помощ за Украйна, санкциите срещу Русия и преговорите между украинската, руската и американската делегация за прекратяването на войната, уточнява канцеларията на датската министър-председателка.

"Трябва да продължим нашите усилия, за да може Украйна да се намира в най-добрата позиция да преговаря. Ще постигнем това с доставката на оръжия, от които тя има нужда и ще направим санкциите срещу Русия максимално по-строги", заяви самата Фредериксен.

Северните европейски държави са сред страните, които най-много подкрепят Украйна във военно и гражданско отношение. Общата военна и гражданска помощ на Швеция например възлиза на 128 млрд. шведски крони (около 12 млрд. евро).

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща също пристигнаха днес в Украйна.

"Европа е неизменно до Украйна във финансово и военно отношение по време на тази сурова зима", написа Урсула фон дер Лайен в "Екс".

Фон дер Лайен от Киев: Мир при условията на Украйна (ВИДЕО)

От своя страна Антонио Коща отдаде почит на "храбростта и непоколебимостта на украинския народ, който се съпротивлява на пълномащабната инвазия от страна на Русия в хода на тези ужасни четири години, който изтласка руските сили към Източна Украйна и който защитава фронтовите линии много самоотвержено".

Коща похвали също така напредъка на Украйна по пътя й към присъединяването ѝ към Европейския съюз. "Невероятно е как една страна, която се намира във война успява да прокара реформи, които са необходими за напредъка в процеса по присъединяване на ЕС", посочи председателят на Европейския съвет.

Посещението на европейските лидери бе помрачено въпреки това от отказа на Унгария и Словакия да одобрят 20-ия пакет санкции срещу Русия.

Вчера Унгария също наложи вето на заема от ЕС за Украйна, който е на стойност 90 млрд. евро.

Унгария и Словакия обосноваха позицията си със спирането на доставките на руски петрол по петролопровода "Дружба", преминаващ през Украйна. Двете страни обвиняват Киев в умишлено блокиране на транзита на руския петрол по тръбопровода по политически причини.