Мъж, опитал се да вкара в обръщение неистински банкноти, е установен в Симеоновград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Вчера в 10 часа в участъка е подаден сигнал от стопанисващ кафене на улица „Търговска“ в града. Мъжът заявил, че е дошъл 21-годишен, направил две покупки в рамките на 15 минути и всеки път давал банкнота от 20 евро.

Търговецът се усъмнил и проверил двете банкноти, за които се оказало, че са неистински. След сигнал в полицейския участък е установен младежът, който признал, че банкнотите му били върнати от друг хранителен магазин в града.

Фалшивите пари са иззети, работата по случая продължава.