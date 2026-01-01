Възможни са смущения във водоподаването в Стара Загора и седем села от областта от 11:00 до 19:00 часа.

Това съобщават на сайта на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД. Причината е планов ремонт на довеждащ водопровод към град Стара Загора.

От дружеството уточняват, че нарушения може да има в селата - Змейово, Ягода, Хрищени, Старозагорски бани, Пряпорец, Богомилово и Борилово.

През вчерашния ден три аварии доведоха до временно прекъсване на водоснабдяването в няколко района в областния град в различни часове на деня.