Синът на американския режисьор Роб Райнер пледира невинен по обвинението за убийството на родителите си с нож, когато се яви в съда в Лос Анджелис.

Ник Райнер е обвинен в две убийства от първа степен за двойното убийство, което шокира Холивуд дни преди Коледа.

32-годишният мъж беше арестуван на 14 декември, след като телата на баща му и майка му – фотографката Мишел Сингър Райнер – бяха открити в дома им в луксозния квартал Брентуд в Лос Анджелис.

Прокуратурата заяви, че 79-годишният Роб Райнер – режисьор на хитови филми като „Когато Хари срещна Сали“ и „Доблестни мъже“ – и 70-годишната му съпруга са били намушкани до смърт, предаде АФП.

Ник Райнер, който има история на зависимост, се яви в съда в центъра на града, където му бяха официално предявени обвиненията и му бяха обяснени правата. В този етап е обичайно да се пледира „невинен“, независимо от това какво ще направи защитата по-късно.

Райнер, който остава в затвора и не е освободен под гаранция, получи заповед да се яви отново в съда на 29 април. Обикновено предявяването на обвинението се извършва много по-рано, но Райнер не можа да се яви на първото насрочено заседание.

Друго заседание миналия месец беше преустановено, след като съдът научи, че адвокатът Алън Джаксън вече не представлява Райнер. Съдията назначи държавен защитник да го представлява.

Джаксън, известен адвокат, който преди това е представлявал холивудски клиенти, включително Харви Уайнстийн и Кевин Спейси, каза пред репортери, че „по закон и по етика“ му е забранено да обясни защо се е оттеглил.

„Обстоятелства извън нашия контрол, но по-важното е, че обстоятелства извън контрола на Ник са наложили, за съжаление, да ни бъде невъзможно да продължим да представляваме Ник“, заяви той.

Джаксън обясни, че той и неговият екип остават ангажирани с най-добрите интереси на Райнер и вярват, че съдебният процес ще „разкрие истинските факти около обстоятелствата по този случай“.

„Разследвахме този случай отгоре до долу, отзад-напред. Това, което разбрахме – и можете да сте сигурни в това – е, че съгласно законите на този щат, съгласно законите на Калифорния, Ник Райнер не е виновен за убийство“, каза още той.

Ако бъде признат за виновен по повдигнатите обвинения, Райнер може да получи доживотен затвор без право на условно освобождаване или смъртно наказание, въпреки че Калифорния не прилага редовно смъртното наказание.

Окръжният прокурор на Лос Анджелис Нейтън Хочман заяви пред съда, че неговата служба ще разгледа обстоятелствата около убийствата, преди да вземе решение дали да поиска смъртно наказание, ако Райнер бъде осъден.