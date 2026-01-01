Със заповед на министър-председателя Андрей Гюров от днес, 23 февруари 2026 г., на длъжността заместник-министър на културата е назначен Виктор Стоянов. Той заема длъжността за трети път, като на този пост е бил през 2014 г., както и през 2023 и 2024 г.

Виктор Стоянов е роден на 6 ноември 1977 г. в гр. София. Завършва специалностите „Пиано“ и „Музикална теория“ в Националното музикално училище „Любомир Пипков“ в София. Виктор Стоянов е бакалавър по „Музика и виртуални музикални технологии“ и е магистър по „История на философията“ в Софийски университет „Св. Кл. Охридски“.

От 1995 г. до 2011 г. е музикален дизайнер в студио „Александра Аудио“, което работи по проекти на водещи филмови студиа като „Дисни“, „Дриймуъркс“, „Юнивърсъл“ и др. Има дългогодишен професионален опит като композитор, аранжор и саунд дизайнер в сферата на филмовата музика, музика за игри, реклами, тв програми и театрални постановки. За успешно реализирани проекти в сътрудничество с водещи студия и композитори в България и Европа получава признание чрез многобройни номинации и награди.

Като концертиращ пианист Виктор Стоянов е спечелил редица престижни международни награди: през 1991 г. - Специална награда на международния конкурс за пианисти „Димитър Ненов“, през 1989 г. - Първа награда на международния конкурс за пианисти в град Марсала, Италия, през 1985 г. - Първа награда на международния конкурс за пианисти в град Усти на Лабем, Чехословакия.

Виктор Стоянов участва и като музикант в редица български филми като „Лора от сутрин до вечер“, „Четвърта Власт“, „Вила Роза“ и др., номинирани за наградите на Българската филмова академия. В периода 1997 - 2007 участва в поп групата „Киора“ и дуета „Стоян Михалев и Виктор“. През 2002 г. на Театралните награди „Аскеер“ Виктор Стоянов е номиниран в категорията „Най-добра театрална музика“ за пиесата „Охранители“ с режисьор Съни Сънински.

В периода 2014-2016 г. заема длъжността „директор“ на Софийската филхармония.

Носител е на почетния знак „Посланик на библиотеките” на Българската библиотечно-информационна асоциация, съобщиха от правителствения пресцентър.