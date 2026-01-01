Служебният министър на финансите Георги Клисурски призова ведомствата, министерствата и общините да увеличат заплатите на служителите с предвидените 5 на сто, тъй като много от тях все още не са сторили това, въпреки че ръстът е заложен в удължителния закон за бюджета.

Призивът бе отправен по време на редовния брифинг на Координационния център към Механизма за еврото, който се състоя в сградата на Министерския съвет в София.

„Много от ведомствата, министерствата и общините все още не са увеличили заплатите с тези 5%, въпреки че този ръст влиза в сила със задна дата от 1 януари. Призовавам всички ръководители да го направят“, заяви Клисурски.

По думите му до няколко дни служебното правителство ще обяви кога ще внесе втория удължителен бюджет в Народното събрание, тъй като настоящият изтича на 31 март. „Уверявам ви, че 5% индексация на заплатите на работещите в държавния сектор остава“, подчерта финансовият министър. В новия удължителен закон ще бъде запазена и предвидената индексация в размер на годишната инфлация за работещите в публичния сектор.

Клисурски съобщи още, че на извънредно заседание на Министерския съвет ще бъде приета план-сметката за изборите, насрочени на 19 април. Информацията за стойността на вота ще бъде обявена около 16:00 часа. Той уточни, че към момента не може да вземе отношение по въпроса за размера на държавния дълг, тъй като той е обвързан с приемането на редовен бюджет.

Ангажимент към въвеждането на еврото

Служебният финансов министър декларира неотклонния ангажимент на кабинета към плавното приемане на еврото. „Процесът не трябва да бъде свързан със спекулативно увеличение на цените. Няма да го допуснем“, увери Клисурски.

„Както в много други държави от еврозоната, които въведоха единната валута и не допуснаха такива увеличения, и ние в България няма да ги допуснем“, добави той.

По думите му въвеждането на еврото означава по-бърз икономически растеж и по-бързо повишаване на благоденствието на гражданите. Той подчерта, че това е дълъг процес, който не се случва „за една нощ или за един ден“, а в рамките на месеци и постепенно.

Клисурски се обърна към представителите на изпълнителната власт с очакване за ефективен контрол. „Очакваме проверките да продължат в пълна сила не само като количество, но и като качество. Проверките и глобите трябва да са прецизни там, където има проблем, а не затормозяващи и ненужни – там, където няма проблем“, заяви той.

Министерството на финансите и Министерският съвет ще бъдат редом до институциите в каузата за защита на доверието към еврото, стана ясно още от думите му. От следващата седмица в координационния съвет ще се включат всички новоназначени министри, за да подпомогнат контролната дейност, която ще продължи „дори и на по-високи обороти“.

Председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Иван Иванов съобщи, че към 23 февруари 86% от левовете са иззети, като в обращение остават около 4,4 милиарда. Той припомни, че двойното обозначение на цените продължава и призова гражданите да следят внимателно.