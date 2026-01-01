51-годишен мъж поряза с нож гърба на 47-годишната си жена в Монтанско, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 22 февруари след скандал в частен дом в село Ерден.

В жилището са установени са жена и мъж - на 47 г. и 51 г. и двете им деца - на 11 г. и 14 г.

След употреба на алкохол между възрастните е възникнал скандал, при който той е порязал с нож по гърба жена си. Пострадалата е прегледана - оставена е на домашно лечение.

Мъжът е задържан и по случая се води разследване.