Разследват два случая на домашно насилие в Пернишко, съобщиха от полицията.

На 20 февруари е бил получен сигнал за домашно насилие от 57-годишна жена от Радомир. По нейни данни 60-годишният ѝ съпруг е упражнявал спрямо нея психически тормоз и ѝ е отправил закана за убийство.

Юмруци в главата и ритници в корема: Мъж е арестуван за домашно насилие и наркотици

Служители на полицията са снели подробни сведения от жената. Мъжът е задържан. При друг случай - отново психически тормоз и закана за убийство са в основата на разследване от служители на Второ РУ.

Органите на реда са получили сигнал на 22 февруари от 41-годишна жена с постоянен адрес в столицата. По нейни данни 48-годишният баща на децата ѝ я е заплашил с убийство и ѝ е налагал психически тормоз.

Задействана е процедурата за домашно насилие, като мъжът е задържан. Разследванията продължават под надзора на прокуратурата.