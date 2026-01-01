42-годишен бургазлия е задържан след сигнал на 38-годишната му съпруга, че е станала жертва на домашно насилие в апартамента им в ж.к. „Меден Рудник“.

Според жената, съпругът ѝ я ударил с юмрук в главата, ритал я в корема и я заплашил с нож, преди да напусне жилището.

След сигнала полицията започнала издирвателни действия и на следващата сутрин около 05:30 ч. мъжът бил установен от служители на Четвърто районно управление – Бургас.

При личен обиск у него са открити около 23 грама метамфетамин. При претърсване на апартамента му са намерени още 2 грама от същото вещество, прекурсори и оборудване за производство на метамфетамин.

42-годишният мъж е задържан за 24 часа, а по случая е образувано бързо производство. Полицията уточнява, че разследването за домашно насилие продължава.