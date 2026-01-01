Около 19:40 часа на 31 януари в РУ-Пирдоп е постъпил сигнал от жителка на село Антон, че по време на скандал партньорът ѝ я е удрял и блъскал. На място незабавно са изпратени полицейски служители.

Пострадалата е прегледана в болнично заведение и към момента не се налага хоспитализация.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

След приключване на разследването и доклад на материалите в прокуратурата, 41-годишният мъж е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 131, ал.1, т.5А от Наказателния кодекс. На обвиняемия е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция“.