Служители на Първо районно управление в Перник разследват случай на домашно насилие, съобщиха от полицията.
Сигналът е подаден преди ден от 47-годишна жена, която заявила, че ѝ е причинена телесна повреда от 44-годишен мъж, с когото съжителствала. По думите ѝ насилието е било в условията на домашна среда.
При първоначалните действия на полицията мъжът не е бил открит на адреса. Впоследствие обаче е установен и задържан за срок до 24 часа с полицейска заповед.
По случая е образувано бързо производство. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.
МВР, пресцентър
