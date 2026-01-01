Служители на реда разследват няколко случая на домашно насилие, регистрирани през последните дни в Пернишко, съобщиха от полицията.

Вчера, малко преди 15:00 ч., на тел. 112 е подаден сигнал от 28-годишна жена от Перник, която заявила, че 33-годишният ѝ съпруг я е заплашил с убийство. След намесата на полицията са снети сведения, а мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е бързо производство.

Четири случая на домашно насилие в Перник за два дни, дете подаде един от сигналите

Друг случай е регистриран на 6 февруари около 22:30 ч., когато в РУ – Радомир е постъпил сигнал от 43-годишна жена от София. Тя съобщила, че в село Стефаново спрямо нея и децата ѝ е упражнено домашно насилие от бившия ѝ съпруг – 44-годишен мъж. Той е задържан за 24 часа и по случая също е образувано бързо производство.

На следващия ден около 14:00 ч. в РУ – Брезник е подаден сигнал за побой над 82-годишна жена в село Гърло. Установено е, че 62-годишната ѝ дъщеря, с постоянен адрес в столицата, ѝ е нанесла удари в областта на лицето, причинявайки лека телесна повреда в условията на домашно насилие. Жената е задържана за срок до 24 часа и е образувано бързо производство.

Процесуално-следствените действия по всички случаи продължават под надзора на прокуратурата.