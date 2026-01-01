На 75-годишна възраст почина проф. д-р Александър Георгиев Стойнев - обичан и уважаван преподавател и учен, ръководител на Лабораторията по патофизиология на кръвообращението и метаболизма към Катедрата по патофизиология на Медицинския факултет (МФ) при Медицинския университет (МУ) в София. Това съобщават от висшето училище в сайта си.

Проф. Стойнев е важна част от Катедрата по патофизиология, като е бил и неин ръководител (с кратко прекъсване) в периода 2012-2021 г.

Почти цялото академично развитие на проф. Александър Стойнев преминава в МУ-София, като началото е завършването на висшето образование през 1974 г. с наградата „Златен Хипократ“. Издига се до главен асистент в Катедрата по физиология, придобива специалността „Физиология на човека“ и става кандидат на медицинските науки.

За кратко преминава през Транспортния медицински институт в София, където получава степен "доктор на медицинските науки". Впоследствие отново се връща в МУ-София, където придобива титлата „доцент“ и „професор“.

Научните му интереси са в сферата на невроендокринните механизми на регулация на водно-солевата хомеостаза, включително в хронобиологичен аспект - регулация на денонощни ритми в норма и патология (хипертония, епилепсия).

Има специализации във Франция, САЩ и Япония, член е на научни организации, като Българското дружество по физиологични науки и на International Union of Physiological Sciences. Ръководител е на много докторанти и специализанти през годините, развива и активна проектна дейност, като е ръководител на поне десет научни проекта в МУ-София. Има над 100 свои публикации, от които 54 - в чужди и международни издания. Личният му импакт-фактор е 12.05 и има над 870 цитирания.

Проф. Стойнев ще бъде запомнен с високия си професионализъм, с отдадеността си към преподаването, с подкрепата си за академичното развитие на студенти и колеги преподаватели, както и с винаги позитивното си отношение към околните. Поклонението ще се състои на 26 февруари от 12:00 ч. в ритуалната зала на Малашевските гробища, съобщават от МУ в София.