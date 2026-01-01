"За съжаление, в резултат на вражеския обстрел през нощта загинаха 20-годишно момиче и мъж на около 45 години. Ранени са и трима души на възраст от 23 до 45 години. Двама от тях са в тежко състояние. Всички ранени получават необходимата медицинска помощ", съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

Областният управител изказва съболезнования на близките на загиналите.

"През нощта руснаците отново атакуваха Одеска област с дронове. Ударени бяха обекти на промишлената, енергийната и гражданската инфраструктура. При атаката са повредени производствени помещения, складове, административни сгради, автокъща и превозни средства", според същия източник.

По информация на Кипер един от дроновете е ударил апартамент в многоетажна сграда, но не е имало взрив.

Възникналите пожари бързо били потушени от спасителите. Аварийните и комунални служби отстраняват последствията от атаката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.