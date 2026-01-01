Всички пожари, избухнали вследствие на ирански ракетни атаки в най-големия в света индустриален център за втечнен природен газ - Рас Лафан в Катар, са овладени, предаде Франс прес, позовавайки се на катарското министерство на вътрешните работи.

"Гражданската защита е потушила напълно всички пожари в индустриалната зона Рас Лафан“, уточнява ведомството, отбелязвайки, че няма пострадали и че операциите по охлаждане и обезопасяване продължават.

През последните дни регионът на Персийския залив е изправен пред засилена нестабилност, пряко засягаща ключова енергийна инфраструктура.Вчера иранска ракета порази ключов газов обект в Рас Лафан, Катар – най-големия индустриален център за втечнен природен газ в света. Въпреки че катарските сили прехванаха четири от петте изстреляни балистични ракети, петата нанесе сериозни щети на съоръжението, което доведе до пожар. В отговор на този инцидент, катарската Гражданска защита незабавно предприе действия, овладявайки напълно всички пожари в индустриалната зона Рас Лафан. Ведомството потвърди, че няма пострадали и операциите по охлаждане и обезопасяване продължават, което е важен аспект за възстановяване на нормалната дейност.Преди това, до понеделник следобед, Въоръжените сили на Катар успешно прехванаха 17 ирански балистични ракети и шест дрона, насочени към територията на емирството, според съобщение на Министерството на отбраната на Катар. Това събитие подчертава продължаващото напрежение.Вследствие на тези непрестанни атаки срещу Катар, особено срещу промишления град Рас Лафан, Доха предприе дипломатически действия. Две аташета от иранското посолство – военното и по сигурността – бяха обявени за персона нон грата, с изискване да напуснат катарска територия до 24 часа. Тази мярка е пряк отговор на нарушаването на суверенитета.Ескалацията засегна и други държави в региона. Днес, в Бахрейн, държавната петролна компания „Бапко Енерджис“ обяви форсмажорни обстоятелства, след като иранска атака предизвика пожар в нейната голяма фабрика за преработка на петрол на остров Ситра. Въпреки че пожарът е овладян и от компанията уверяват, че доставките за местния пазар ще продължат без прекъсване благодарение на предварително изготвени планове, инцидентът демонстрира широкия обхват на регионалната нестабилност и потенциалното ѝ икономическо въздействие.