Петнайсетгодишно момче е загинало, а 58 души са евакуирани, сред които и 8 деца, в резултат на удар с дрон по жилищен блок през нощта в Одески район, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм, предаде кореспондентът на БТА Светлана Драгнева.

"За съжаление загиналото момче е получило смъртоносни рани. Изказвам съболезнования на семейството на загиналия", каза Олег Кипер.

"През нощта руснаците отново атакува цивилното население на Одеска район с дронове. Дрон се вряза между 18-ия и 19-ия етаж на жилищен блок, без последваща детонация. Щети са нанесени на фасадата и остъкляването на сградата, както и на леки коли пред блока", информира областният управител.

Съответните служби отстраняват последиците от нощната атака.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.