Кремъл заяви днес, че оценява дипломатическите усилия на американския пратеник Стив Уиткоф за прекратяване на войната в Украйна, но отказа да коментира оптимистичното му изказване, че споразумението за мир ще бъде сключено скоро, предаде Ройтерс.

Очаква се Уиткоф и Джаред Къшнър, който е зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, по-късно днес да се срещнат в Москва с руския президент Владимир Путин за разговори за Украйна. Кремъл съобщи, че след това ще бъде даден брифинг.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че двамата представители на САЩ ще пристигнат в Москва след 16:00–17:00 ч. по Гринуич и ще се срещнат с Путин.

„Дискусията по въпроса за уреждането на конфликта в Украйна и други свързани теми ще продължи“, заяви Песков пред репортери.

По-рано днес Уиткоф каза, че е постигнат значителен напредък и че при преговорите е останал само един последен нерешен въпрос.

На въпрос дали Кремъл споделя този оптимизъм Песков отговори: „Не бихме желали да коментираме настоящия етап на преговорите, особено в навечерието на пристигането на Уиткоф в Москва и срещата му с Путин.“

„Ясно е, че руският президент високо цени миротворческите усилия лично на президента Тръмп и на неговия екип, включително на специалния пратеник Уиткоф. Ние приветстваме тези усилия и тяхната ефективност“, добави той.