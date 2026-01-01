Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Швейцария за участие в срещата на Световния икономически форум в Давос и за среща с американския президент Доналд Тръмп, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, като се позова на Зеленски - Сергий Никифоров.

По рано съветник на украинския лидер, цитиран от Ройтерс, заяви, че Зеленски пътува за Давос, за да се срещне с американския президент Доналд Тръмп в кулоарите на срещата на Световния икономически форум.

Украинският държавен глава ще се обърне и към участниците в Световния икономически форум в 14:30 ч. (15:30 българско време), уточни говорителят му Сергий Никифоров.

Програмата на Зеленски включва още изнасянето на реч на форума и участие в панелната дискусия под наслова "Международен съвет за идеи за възстановяването на Украйна". В рамките на събитието Зеленски ще се срещне с представители на енергийни компании.

Срещата с Тръмп е насрочена часове преди специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на американския президент Джаред Къшнър да проведат разговори с руския президент Владимир Путин в Москва. Вашингтон настоява за постигане на споразумение за прекратяване на войната, която продължава вече близо четири години.

В сряда Доналд Тръмп заяви, че ще се срещне с украинския президент в Давос.

Вчера Литвин каза, че „в момента президентът е в Киев“, в отговор на журналистически въпрос дали украинският президент планира да се срещне с Тръмп в Давос.