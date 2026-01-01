Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще пътува до Давос само ако документите за гаранции за сигурност със Съединените щати и планът за просперитет на Украйна са готови за подписване там, предаде Ройтерс.

Зеленски, който се очакваше да присъства на Световния икономически форум в Давос днес, съобщи, че е останал в Киев, за да помогне за справяне с последиците от мащабните руски въздушни удари през нощта, които прекъснаха топлоснабдяването на около половината от жилищните сгради в града.

„Разбира се, в този случай избрах Украйна, а не икономическия форум, но всичко може да се промени във всеки един момент. Защото за украинците е много важно да се сложи край на тази война“, каза Зеленски пред репортери, отговаряйки на въпроси в чат за медии в платформата „УатсАп“.