Испанският премиер Педро Санчес отмени участието си в Световния икономически форум в Давос след вчерашната железопътна катастрофа в Испания, съобщи днес премиерската канцелария, цитирана от Ройтерс.

Санчес ще посети днес мястото на вчерашната железопътна катастрофа на два високоскоростни влака, при която загинаха най-малко 39 души и над 120 души бяха ранени, каза още канцеларията на премиера, цитирана от Франс прес.

„Тази нощ е нощ на дълбока болка за нашата страна заради трагичната железопътна катастрофа в Адамус“, написа премиерът Педро Санчес в социалната мрежа X.

„Няма думи, които да облекчат толкова голямо страдание, но искам да знаете, че цялата страна е до вас в този тежък момент“, добави той.

"Премиерът Педро Санчес ще посети тази сутрин мястото на железопътната катастрофа в Адамус (Кордоба), за да се информира за ситуацията", се казва в изявление на канцеларията.

Последната проверка на дерайлиралия високоскоростен влак, който удари друг влак, е била в четвъртък, съобщи железопътната компания "Ирьо". Влакът е произведен през 2022 година.