Броят на жертвите на железопътната катастрофа в Южна Испания, при която се сблъскаха два влака, нарасна на 39.

Два високоскоростни влака се сблъскаха на 18 януари в област Андалусия, Испания. Инцидентът е станал, след като високоскоростен влак „Ирьо“ (Iryo) на италианската компания „Трениталия“ (Trenitalia), пътуващ от Малага за Мадрид с над 300 пътници, е дерайлирал и е навлязъл в съседния релсов път. В този момент в насрещната посока се е движил влак на испанската компания „Ренфе“ (Renfe) с около 200 души на борда, който се е ударил в композицията на „Ирьо“. И двата влака са дерайлирали, като броят на жертвите продължава да нараства.“

Влаковете са дерайлирали близо до град Адамус в андалуската провинция Кордоба, съобщи Испанското обществено радио и телевизия (RTVE), цитирайки Гражданската гвардия.

Властите потвърдиха тази информация. Те също така заявиха, че около 120 души са ранени, 25 от които тежко.

БГНЕС

БГНЕС

Високоскоростен влак "Ирьо" (Iryo) на италианската компания "Трениталия" (Trenitalia), е дерайлирал късно снощи, докато пътувал от Малага за Мадрид, и се е озовал на съседния релсов път.

В резултат на това е дерайлирал и насрещен високоскоростен влак на испанската компания "Ренфе" (Renfe), съобщиха аварийно-спасителните служби, цитиращи оператора на железопътната мрежа АДИФ (ADIF).

БГНЕС

Предвид ситуацията "движението на високоскоростните влакове между Мадрид и Кордоба, Севиля, Малага и Уелва (градове в южната част на Испания - бел. АФП) ще бъде преустановено поне за целия ден утре, 19 януари“, съобщи в "Екс" операторът на испанската железопътна мрежа АДИФ, цитиран от АФП.

От своя страна испанското кралско семейство изрази в изявление "дълбокото си безпокойство" във връзка с катастрофата и изказа най-искрените си съболезнования на семействата и близките на жертвите.

БГНЕС

БГНЕС

Премиерът на испанската автономна област Андалусия Хуанма Морено не изключи да има още жертви, защото продължава издирването на оцелели. Той уточни, че над 70 души са настанени в болница, като 15 от тях са в тежко състояние. По думите му разпознаването на жертвите ще започне скоро.

Испанският транспортен министър Оскар Пуенте съобщи, че два вагона от влака на "Ренфе" са се забили в насип. Все още се изясняват причините за инцидента. Според Пуенте е необичайно влак да дерайлира на права отсечка, която наскоро е била ремонтирана.

Това е най-смъртоносният железопътен инцидент от 2013 г., когато 80 души загинаха, след като влак излезе от релсите на завой край северозападния град Сантяго де Компостела, предаде АФП.