Около две хиляди души се събраха тази вечер в Цюрих по призив на леви партии и организации, за да протестират срещу посещението на американския президент на форума в Давос, носейки транспарант с надпис "Trump not welcome!" ("Тръмп не е добре дошъл!"), предаде Франс прес.

"Не на Световния икономически форум, не на олигархията, не на империалистическите войни!", гласеше друг надпис, развяван в центъра на града под ритъма на фойерверки и сред червения дим от димни бомби.

Швейцарската информационна агенция Keystone-ATS съобщи за над 2000 демонстранти.

"Повече от всякога Световният икономически форум е истински цирк, в който се събират олигарси, автократи и шефове на компании, които обсъждат как да запазят рентабилността на своите компании. Ние сме тук, за да заявим, че принадлежим към световната съпротива срещу автократите и фашизма, и затова протестираме в Цюрих", заяви един от организаторите, Филип Шмид от Движението за социализъм.

"За нас е от съществено значение да протестираме срещу участието на автократи (...), като Тръмп и Ицхак Херцог, израелският президент, отговорен за геноцида над палестинския народ", добави той, като подчерта, че е "особено важно да се демонстрира за солидарност и свят без конфликти".

Протестът, охраняван от внушителни полицейски сили, първоначално протече мирно, но в края на вечерта силите на реда се наложи да използват водомет и сълзотворен газ, за да разпръснат около 200 демонстранти, които блокираха кръстовище. Няма информация за пострадали или арести.