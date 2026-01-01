Главният украински преговарящ Рустем Умеров заяви вчера, че разговорите с американски представители за уреждане на конфликта в Украйна ще продължат и на откриващия се тази седмица Световен икономически форум в Давос, предаде Ройтерс.

Украинският представител написа в "Телеграм", че двудневните разговори във Флорида с американските преговарящи, сред които специалния пратеник Стив Уиткоф и зетя на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, са били фокусирани върху гаранциите за сигурност и плана за следвоенното възстановяване на Украйна.

Той не уточни дали на срещата са били постигнати някакви договорености.

"Споразумяхме се да продължим работата на ниво екипи по време на следващата фаза на консултациите в Давос", написа Умеров.



По думите му, по време на последния кръг консултации двете страни са работили по детайлите на споразумение и са "обсъдили задълбочено" въпросите, свързани с "практическите механизми и прилагането им на практика".

Умеров добави, че неговата делегация е осведомила американската страна за руските удари от миналата седмица, които са повредили енергийната инфраструктура на Украйна и са оставили стотици жилищни сгради без отопление и електричество.