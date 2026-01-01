Децата из цяла Украйна са изложени на риск от хипотермия при минусовите температури в страната, тъй като запасите от електрогенератори са на привършване след руските атаки срещу украинската енергийна инфраструктура, предаде Ройтерс, като се позоваха на международни хуманитарни организации.

Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) заяви, че е в надпревара с времето, помагайки за възстановяване на водоснабдяването и отоплението, чиито системи бяха разрушени при атаки с ракети и дронове.

„Децата и семействата са в постоянен режим на оцеляване“, заяви пред репортери в Женева представителят на УНИЦЕФ за Украйна Мунир Мамадзаде.

Мамадзаде каза, че хората се опитват да се държат на безопасно разстояние от високите жилищни сгради, които са мишена на въздушните удари, докато температурите падат до около минус 18 градуса по Целзий през нощта.

Някои семейства уплътняват прозорците в дома си с меки детски играчки, за да се предпазят от студа, отбелязва УНИЦЕФ.

Киев и районите по фронтовата линия са изправени пред най-тежките условия, като хиляди жилища в столицата, както и в Днипропетровска, Харковска, Одеска област и градовете на фронтовата линия са оставени без електричество и отопление вече от няколко дни.

„Без отопление хората са изложени на висок риск от хипотермия, измръзване и респираторни заболявания“, заяви Хайме Уа, заместник-ръководител на делегацията в Киев на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП). Непредвидимите прекъсвания на електроснабдяването нарушават водоснабдяването и възпрепятстват предоставянето на медицински грижи.

„Непоносимо е да се живее в апартаменти без отопление и електричество. Семействата (в Киев) се принуждават да обмислят напускане на града“, отбеляза федерацията.

Предварително подготвените запаси от комплекти за спане, генератори и материали за ремонт на сгради са на привършване поради нарастващата нужда и ограниченото финансиране.

Призивът на МФЧК/ЧП за набиране на средства за Украйна и засегнатите страни е изпълнен до равнище от едва 13% за 2026 и 2027 г., поради което има недостиг на средства, възлизащ на 280 милиона евро, се посочва в съобщението.

УНИЦЕФ заяви, че предоставя генератори с голям капацитет за подпомагане на отоплението и водоснабдяването на лечебни и учебни заведения, но призова за повече финансиране.