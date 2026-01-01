На 18 март 2026 г. около 09:00 часа на ул. „Александър Стамболийски“ в Благоевград е станало пътнотранспортно произшествие, съобщиха от областната дирекция на МВР в града.

Лек автомобил „Нисан Джук“, управляван от 42-годишна жена от Благоевград, излизайки от паркинг и завивайки наляво при наличието на пътна маркировка М2, е отнел предимството на „Сеат Леон“, шофиран от 56-годишен мъж от града.

В резултат на инцидента 56-годишният водач е пострадал с комоцио и е настанен за наблюдение в МБАЛ-Благоевград.

И двамата шофьори са проверени с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни.