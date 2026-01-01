Този парламент беше парламентът на загубеното историческо време за България, това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в кулоарите на Народното събрание в последното заседание на депутатите преди старта на предизборната кампания.

"Това, което ме притеснява най-много, е, че българският народ в момента е пред избор, който може да вкара за пореден път страната ни в още по-дълбоко задънена улица", посочи той.

Според Костадинов за пореден път сме наредени "от грешната страна на историята" и сме "от страната на губещите от цивилизационния сблъсък".

По думите му те са единствената политическа сила, която предлага модел на независимостта, но все пак българският народ е този, който решава.

"Ще пропагандираме това, което и възрожденците преди повече от 150 години. Няма по-голяма ценност за един народ от неговата свобода, а за един свободен народ най-голямата ценност е независимата страна", завърши Костадин Костадинов.