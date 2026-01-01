Русия атакува тази нощ за пореден път енергетиката в Одеса, съобщиха властите. Това предава кореспондентът на БТА в Одеса Светлана Драгнева.

"През нощта руснаците за пореден път атакуваха енергетиката в Одеса. По информация на (енергийното дружество) ДТЕК врагът за пореден път е нанесъл разрушителни удари по енергийната инфраструктура на Одеса", съобщиха от "Одеса. Официална", канал на кметството в Телеграм. "Щетите са изключително сериозни. Ремонтите за отстраняването им ще отнемат много време."

Аварийните екипи на ДТЕК в момента работят на терен и разчистват развалините.

Основната задача е възстановяване на електроснабдяването на критичните инфраструктурни обекти.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.