Седем души са ранените до момента при атака с дронове тази нощ срещу Одески район, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си Телеграм.

По негова информация единият от ранените е хоспитализиран в средно тежко състояние, а на останалите е оказана медицинска помощ на място, предава кореспондентът на БТА в Одеса Светлана Драгнева.

В резултат на поразена цел има щети по прозорците на девететажен жилищен блок и на сграда на общообразователно училище, се казва в съобщението на Кипер.

Всички съответни служби работят на терен.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.