Четвърта поредна атака се извършва срещу Одеса. В града се чуват взривове, съобщават местните канали в Телеграм. Атаката през целия е ден е комбинирана, предава Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева.

Последната тревога е обявена в 18,38 часа и все още продължава.

Дронове летят откъм акваторията на Черно море, като основната част е насочена към Одеса и целта е пристанището, информират в местните канали в Телеграм.

Властите призовават жителите да се укриват в бомбоубежища.

За съжаление в града е имало поразени цели, пишат още местните канали в Телеграм.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.